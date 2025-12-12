Live

Попри обов’язкову евакуацію, у Куп’янську жила дитина: навіщо її ховав батько

Події 11:26   12.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Попри обов’язкову евакуацію, у Куп’янську жила дитина: навіщо її ховав батько

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що весь цей час у Куп’янську проживав 13-річний хлопчик. Як виявилось, його навмисно ховав батько.

Чоловік приховував дитину від обов’язкової евакуації та погодився виїхати лише після того, як їхній будинок повністю згорів унаслідок бойових дій.

Евакуювали дитину з Куп'янська

Пізніше чоловік пояснив копам, що стало причиною відмови від евакуації.

“Не виїжджав, бо була хороша робота та хороша зарплата. Проживав (син, – ред.) зі мною, ховав. Будинок згорів і довелося виїхати”, – пояснив батько хлопчика.

У поліції також зазначили, що у чоловіка статус батька-одинака.

“За вказаним фактом поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП”, – додали в поліції.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
