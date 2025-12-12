Попри обов’язкову евакуацію, у Куп’янську жила дитина: навіщо її ховав батько
У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що весь цей час у Куп’янську проживав 13-річний хлопчик. Як виявилось, його навмисно ховав батько.
Чоловік приховував дитину від обов’язкової евакуації та погодився виїхати лише після того, як їхній будинок повністю згорів унаслідок бойових дій.
Пізніше чоловік пояснив копам, що стало причиною відмови від евакуації.
“Не виїжджав, бо була хороша робота та хороша зарплата. Проживав (син, – ред.) зі мною, ховав. Будинок згорів і довелося виїхати”, – пояснив батько хлопчика.
У поліції також зазначили, що у чоловіка статус батька-одинака.
“За вказаним фактом поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП”, – додали в поліції.
