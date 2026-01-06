Авария с автобусом на Харьковщине: пострадали 18 человек (фото)
ДТП произошло 5 января около 15:45 в городе Пивденное, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia Sorento, двигавшийся в направлении Мерефы, не справился с управлением.
«В результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter», — выяснили в полиции.
В результате аварии пострадали 18 человек от 17 до 70 лет — пассажиры автобуса, пассажир Kia Sorento, а также водители авто. Трем женщинам оказали медицинскую помощь на месте, других пострадавших госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Напомним, 3 января в результате ДТП в Богодухове погибли два человека, еще двое травмированы.
