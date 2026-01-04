Смертельное ДТП на Харьковщине: двое погибших из-за столкновения авто (фото)
В результате ДТП погибли два человека, еще двое травмированы в Богодухове, сообщает Нацполиция.
Авария с участием двух автомобилей произошла 3 января около 19:35 на перекрестке в Богодухове.
Водитель автомобиля Renault, когда выезжал на перекресток, столкнулся с автомобилем Chrysler, которым управлял 20-летний мужчина.
В результате аварии погибли 56-летний водитель Renault и 49-летняя пассажирка. Водитель Chrysler и 17-летний пассажир получили ушибы.
Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.
Обстоятельства и причины аварии устанавливают.
