Ряд электричек на Харьковщине изменят график движения в конце января

В Харьковской области с 19 по 24 января некоторые пригородные поезда будут курсировать по временному измененному графику.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда». Причина — ремонтные работы.

В частности, речь идет о поездах:

№6651 Сахновщина – Берестин, отправление в 06:18, прибытие в 07:18 (вместо 05:52 и 06:58 соответственно)

№6654 Берестин – Сахновщина, отправление в 08:12, прибытие в 09:15 (вместо 08:30 и 09:33 соответственно).

Актуальное расписание и график движения можно проверить на официальном сайте.

