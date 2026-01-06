Ряд электричек на Харьковщине изменят график движения в конце января
В Харьковской области с 19 по 24 января некоторые пригородные поезда будут курсировать по временному измененному графику.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда». Причина — ремонтные работы.
В частности, речь идет о поездах:
- №6651 Сахновщина – Берестин, отправление в 06:18, прибытие в 07:18 (вместо 05:52 и 06:58 соответственно)
- №6654 Берестин – Сахновщина, отправление в 08:12, прибытие в 09:15 (вместо 08:30 и 09:33 соответственно).
Актуальное расписание и график движения можно проверить на официальном сайте.
Напомним, сегодня, 6 января, в АО «Укрзалізниця» информировали, что из-за опоздания поезда №6272 Ароматная – Лозовая задержится поезд №6825/6815 Харьков-Пассажирский – Лозовая – Гусаровка.
Читайте также: Авария с автобусом на Харьковщине: пострадали 18 человек (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", график, поезд, потяг, харьковщина, электричка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ряд электричек на Харьковщине изменят график движения в конце января», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 января 2026 в 12:33;