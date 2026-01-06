Live

Ряд электричек на Харьковщине изменят график движения в конце января

Общество 12:33   06.01.2026
Виктория Яковенко
Ряд электричек на Харьковщине изменят график движения в конце января

В Харьковской области с 19 по 24 января некоторые пригородные поезда будут курсировать по временному измененному графику.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда». Причина — ремонтные работы.

В частности, речь идет о поездах:

  • №6651 Сахновщина – Берестин, отправление в 06:18, прибытие в 07:18 (вместо 05:52 и 06:58 соответственно)
  • №6654 Берестин – Сахновщина, отправление в 08:12, прибытие в 09:15 (вместо 08:30 и 09:33 соответственно).

Актуальное расписание и график движения можно проверить на официальном сайте.

Напомним, сегодня, 6 января, в АО «Укрзалізниця» информировали, что из-за опоздания поезда №6272 Ароматная – Лозовая задержится поезд №6825/6815 Харьков-Пассажирский – Лозовая – Гусаровка.

Автор: Виктория Яковенко
