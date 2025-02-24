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Женщина в Харькове захватила землю и открыла кафе с батутом – правоохранители

Общество 16:04   24.02.2025
Виктория Яковенко
Женщина в Харькове захватила землю и открыла кафе с батутом – правоохранители Фото: ГУНП в Харьковской области

В Немышлянском районе предпринимательница, не имея разрешительных документов, самовольно заняла участок площадью 0,07 га и обустроила там кафе, сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, 33-летняя фигурантка осуществляет хозяйственную деятельность на этом участке с сентября 2023 года.

«Подозреваемая организовала работу кафе семейного типа с летней площадкой, площадкой для батутов и т.д. Часть самовольно занятого участка предпринимательница огородила забором, ограничив свободный доступ для других. При этом никаких правоустанавливающих документов на указанные земли у предпринимательницы нет — указанный участок относится к землям коммунальной собственности», — установили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что в результате действий женщины громаде Харькова нанесен ущерб на сумму почти 200 тысяч гривен.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УКУ.

кафе в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 16:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе предпринимательница, не имея разрешительных документов, самовольно заняла участок площадью 0,07 га и обустроила там кафе, сообщила областная прокуратура.".