Live
  • Пн 24.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.51

«Донатил» на армию РФ: фрилансеру из Харькова «светит» тюрьма

Общество 14:19   24.02.2025
Виктория Яковенко
«Донатил» на армию РФ: фрилансеру из Харькова «светит» тюрьма Фото: Владислав Абдула

Правоохранители сообщили о подозрении 56-летнему харьковчанину, который, по данным следствия, поддерживал агрессию РФ и ждал захвата родного города.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант занимался фрилансом в сфере IT-услуг.

«Для распространения вражеской пропаганды фигурант использовал российские Telegram-каналы. На этом ресурсе пропагандист распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине, восхвалял кремлевский режим и оправдывал полномасштабное вторжение России», — установили правоохранители.

В частности, добавили в СБУ, в своих сообщениях мужчина восхвалял российских военных, называл их «своими», а также «донатил» на армию РФ.

Дома у фигуранта провели обыск, там правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с материалами вражеской пропаганды.

Мужчине сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершенном повторно и с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, если вину фигуранта докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также: Харьковчане пытались подорвать ветерана в Днепре – СБУ раскрыла детали (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: россияне ударили КАБом по городу
Новости Харькова — главное за 24 февраля: россияне ударили КАБом по городу
24.02.2025, 13:04
Авиаудар по Харьковскому району: под завалами могут быть люди (дополняется)
Авиаудар по Харьковскому району: под завалами могут быть люди (дополняется)
24.02.2025, 13:35
Фото обстрелянного утром Харькова показали в прокуратуре
Фото обстрелянного утром Харькова показали в прокуратуре
24.02.2025, 10:40
Терехов рассказал, что изменилось в Харькове после запуска новой тревоги
Терехов рассказал, что изменилось в Харькове после запуска новой тревоги
24.02.2025, 09:40
«Город изменился» — Терехов про Харьков за три года большой войны
«Город изменился» — Терехов про Харьков за три года большой войны
24.02.2025, 13:53
«Донатил» на армию РФ: фрилансеру из Харькова «светит» тюрьма
«Донатил» на армию РФ: фрилансеру из Харькова «светит» тюрьма
24.02.2025, 14:19

Новости по теме:

13:14
«День в День» – новая торговая марка «АТБ» для ежедневных покупок
12:17
Денис Парамонов передал детским больницам оборудование на ₴2 млн
11:27
Денис Парамонов разыграет электрокар Tesla 1 июня: успей принять участие
23:35
Более 13 млн грн для ВСУ собрала группа «Курган&Агрегат» с Харьковщины
11:06
Tesla за донат: Парамонов отдает еще один автомобиль на благотворительность

Вы читали новость: ««Донатил» на армию РФ: фрилансеру из Харькова «светит» тюрьма»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 56-летнему харьковчанину, который, по данным следствия, поддерживал агрессию РФ и ждал захвата родного города.".