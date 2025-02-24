«Донатил» на армию РФ: фрилансеру из Харькова «светит» тюрьма

Правоохранители сообщили о подозрении 56-летнему харьковчанину, который, по данным следствия, поддерживал агрессию РФ и ждал захвата родного города.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант занимался фрилансом в сфере IT-услуг.

«Для распространения вражеской пропаганды фигурант использовал российские Telegram-каналы. На этом ресурсе пропагандист распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине, восхвалял кремлевский режим и оправдывал полномасштабное вторжение России», — установили правоохранители.

В частности, добавили в СБУ, в своих сообщениях мужчина восхвалял российских военных, называл их «своими», а также «донатил» на армию РФ.

Дома у фигуранта провели обыск, там правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с материалами вражеской пропаганды.

Мужчине сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершенном повторно и с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, если вину фигуранта докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.