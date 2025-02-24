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«Донатив» на армію РФ: фрілансеру з Харкова «світить» тюрма

Суспільство 14:19   24.02.2025
Вікторія Яковенко
«Донатив» на армію РФ: фрілансеру з Харкова «світить» тюрма Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці повідомили про підозру 56-річному харків’янину, який, за даними слідства, підтримав агресію РФ та чекав на захоплення рідного міста.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант займався фрілансом у сфері IT- послуг.

«Для поширення ворожої пропаганди фігурант використовував російські телеграм-канали. На цьому ресурсі пропагандист розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, вихваляв кремлівський режим та виправдовував повномасштабне вторгнення рф», – встановили правоохоронці.

Зокрема, додали в СБУ, у своїх дописах чоловік вихваляв російських військових, називав їх «своїми», а також «донатив» на армію РФ.

Вдома у фігуранта провели обшук, там правоохоронці знайшли мобільний телефон та ноутбук з матеріалами ворожої пропаганди.

Чоловіку повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії російської федерації проти України, вчиненому повторно та з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 ККУ), розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Як уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області, якщо провину фігуранта доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми з конфіскацією майна або без такої.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 56-річному харків’янину, який, за даними слідства, підтримав агресію РФ та чекав на захоплення рідного міста.".