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Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці

Суспільство 16:04   24.02.2025
Вікторія Яковенко
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці Фото: ГУНП в Харківській області

У Немишлянському районі підприємниця, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняла ділянку площею 0,07 га та облаштувала там кафе, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 33-річна фігурантка здійснює господарську діяльність на цій ділянці з вересня 2023 року.

«Підозрювана організувала роботу кафе сімейного типу з літнім майданчиком, майданчиком для батутів тощо. Частину самовільно зайнятої ділянки підприємиця огородила парканом, обмеживши вільний доступ для інших осіб. При цьому жодних правовстановлюючих документів на вказані землі підприємиця не має — зазначена ділянка належить до земель комунальної власності», – встановили у прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок дій жінки громаді Харкова завдано шкоди на суму майже 200 тисяч гривень.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що підприємниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) ККУ.

кафе в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 16:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі підприємниця, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняла ділянку площею 0,07 га та облаштувала там кафе, повідомила обласна прокуратура.".