Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці

У Немишлянському районі підприємниця, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняла ділянку площею 0,07 га та облаштувала там кафе, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 33-річна фігурантка здійснює господарську діяльність на цій ділянці з вересня 2023 року.

«Підозрювана організувала роботу кафе сімейного типу з літнім майданчиком, майданчиком для батутів тощо. Частину самовільно зайнятої ділянки підприємиця огородила парканом, обмеживши вільний доступ для інших осіб. При цьому жодних правовстановлюючих документів на вказані землі підприємиця не має — зазначена ділянка належить до земель комунальної власності», – встановили у прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок дій жінки громаді Харкова завдано шкоди на суму майже 200 тисяч гривень.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що підприємниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) ККУ.