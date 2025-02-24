Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
У Немишлянському районі підприємниця, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняла ділянку площею 0,07 га та облаштувала там кафе, повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, 33-річна фігурантка здійснює господарську діяльність на цій ділянці з вересня 2023 року.
«Підозрювана організувала роботу кафе сімейного типу з літнім майданчиком, майданчиком для батутів тощо. Частину самовільно зайнятої ділянки підприємиця огородила парканом, обмеживши вільний доступ для інших осіб. При цьому жодних правовстановлюючих документів на вказані землі підприємиця не має — зазначена ділянка належить до земель комунальної власності», – встановили у прокуратурі.
Правоохоронці зазначили, що внаслідок дій жінки громаді Харкова завдано шкоди на суму майже 200 тисяч гривень.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що підприємниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) ККУ.
Читайте також: «Донатив» на армію РФ: фрілансеру з Харкова «світить» тюрма
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: земля, кафе, новини Харкова, поліція, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 16:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі підприємниця, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняла ділянку площею 0,07 га та облаштувала там кафе, повідомила обласна прокуратура.".