За неделю в Харькове почти полторы тысячи заболевших гриппом и ОРВИ

Общество 10:47   23.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
За неделю в Харькове почти полторы тысячи заболевших гриппом и ОРВИ Фото: ХГС

За неделю, с 15 по 21 января, зафиксировали 1435 пациентов, которые заболели гриппом и ОРВИ, пишут в пресс-службе мэрии.

По данным департамента здравоохранения, также есть семь лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. При этом с инфекционными болезнями госпитализировали 28 человек.

«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – написали в мєрии.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
