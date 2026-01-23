За тиждень у Харкові майже півтори тисячі хворих на грип та ГРВІ

За тиждень, з 15 по 21 січня, зафіксували 1435 пацієнтів, які захворіли на грип та ГРВІ, пишуть у пресслужбі мерії.

За даними департаменту охорони здоров’я, також є сім лабораторно підтверджених випадків COVID-19. При цьому з інфекційними хворобами госпіталізували 28 людей.

“Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися”, – написали у мерії.