За тиждень у Харкові майже півтори тисячі хворих на грип та ГРВІ

Суспільство 10:47   23.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За тиждень у Харкові майже півтори тисячі хворих на грип та ГРВІ

За тиждень, з 15 по 21 січня, зафіксували 1435 пацієнтів, які захворіли на грип та ГРВІ, пишуть у пресслужбі мерії.

За даними департаменту охорони здоров’я, також є сім лабораторно підтверджених випадків COVID-19. При цьому з інфекційними хворобами госпіталізували 28 людей.

“Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися”, – написали у мерії.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
