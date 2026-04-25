Сьогодні 25 квітня 2026: яке свято та день в історії

25 квітня цього року відзначають Міжнародний день скульптури та Всесвітній день ветеринара. У цей день 2015 року стався землетрус у Непалі, який викликав лавину на Евересті та зруйнував вежу Дхарахара. У 1945-му відбулася зустріч на Ельбі. У 1920-му польсько-українська армія розпочала наступ, внаслідок якого звільнила від більшовиків Київ. У 1792-му у Франції вперше застосували гільйотину. У 1719-му вийшло перше видання “Робінзона Крузо”. У 1660-му у Великій Британії вирішили реставрувати монархію. У 1507-му надрукували першу карту світу з континентом під назвою “Америка”.

Свята та пам’ятні дати 25 квітня

25 квітня – Міжнародний день фінансової незалежності та День обізнаності про батьківське відчуження.

Остання субота квітня – це Всесвітній день зцілення, Всесвітній день ветеринара, Міжнародний день скульптури та Міжнародний день тайцзі та цигун.

Також сьогодні: Весняний день астрономії, Міжнародний день Марконі, Всесвітній день боротьби проти малярії, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день делегата, День ДНК, Міжнародний день аміґурумі, День перукаря у квітні.

25 квітня в історії

25 квітня 1507 року надрукували 1000 екземплярів карти світу, на яких новий континент за Атлантичним океаном отримав назву “Америка”. Докладніше.

25 квітня 1660 року в Англії, Шотландії та Ірландії реставрували монархію. Цього дня новообраний парламент запросив Карла II (Стюарта) зайняти престол трьох королівств. Докладніше.

25 квітня 1719 року вийшло перше видання роману Даніеля Дефо “Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо”. Докладніше.

25 квітня 1792 року на Гревській площі в Парижі побудували та вперше використали для публічної страти гільйотину. Докладніше.

25 квітня 1920 року об’єднана польсько-українська армія розпочала наступ, вибиваючи більшовиків з України. Докладніше.

25 квітня 1945 року відбулася зустріч на Ельбі. У роки Другої світової війни зустрілися союзники – американські та радянські війська. Це означало об’єднання двох європейських фронтів – Східного та Західного. Докладніше.

25 квітня 1994 року в Україні вийшов указ президента, яким він створив Національну раду з телебачення та радіомовлення.

25 квітня 2015 року стався землетрус у Непалі магнітудою 7,8 бала. Він викликав сходження великої лавини на горі Еверест, лише цим вбивши 22 особи. Докладніше.

Церковне свято 25 квітня

25 квітня вшановують пам’ять апостола та євангеліста Марка. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 квітня йтиме дощ, то й на початку травня буде дощ.

Якщо на вулиці багато павутиння, то літо буде ясним та спекотним.

Теплий день віщує щедрий урожай.

Що не можна робити 25 квітня

25 квітня ні в чому не можна собі відмовляти – купувати треба те, що хочеться. Тоді грошей буде багато.

Не можна втручатися в чужі справи та життя.