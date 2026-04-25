Сегодня 25 апреля 2026: какой праздник и день в истории

25 апреля в этом году отмечают Международный день скульптуры и Всемирный день ветеринара. В этот день 2015 года произошло землетрясение в Непале, которое вызвало лавину на Эвересте и разрушило башню Дхарахара. В 1945-м состоялась встреча на Эльбе. В 1920-м польско-украинская армия начала наступление, в результате которого освободила от большевиков Киев. В 1792-м во Франции впервые применили гильотину. В 1719-м вышло первое издание «Робинзона Крузо». В 1660-м в Великобритании решили реставрировать монархию. В 1507-м напечатали первую карту мира с континентом под названием «Америка».

Праздники и памятные даты 25 апреля

25 апреля – Международный день финансовой независимости и День осведомленности о родительском отчуждении.

Последняя суббота апреля – Всемирный день исцеления, Всемирный день ветеринара, Международный день скульптуры и Международный день тайцзи и цигун.

Также сегодня: Весенний день астрономии, Международный день Маркони, Всемирный день борьбы с малярией, Всемирный день пингвинов, Международный день делегата, День ДНК, Международный день амигуруми, День парикмахера в апреле.

25 апреля в истории

25 апреля 1507 года напечатали 1000 экземпляров карты мира, на которых новый континент за Атлантическим океаном получил название «Америка». Подробнее.

25 апреля 1660 года в Англии, Шотландии и Ирландии реставрировали монархию. В этот день новоизбранный парламент пригласил Карла II (Стюарта) занять престол трех королевств. Подробнее.

25 апреля 1719 года вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Подробнее.

25 апреля 1792 года на Гревской площади в Париже построили и впервые использовали для публичной казни гильотину. Подробнее.

25 апреля 1920 года объединенная польско-украинская армия начала наступление, выбивая большевиков из Украины. Подробнее.

25 апреля 1945 года состоялась встреча на Эльбе. В годы Второй мировой войны встретились союзники – американские и советские войска. Это означало объединение двух европейских фронтов – Восточного и Западного. Подробнее.

25 апреля 1994 года в Украине вышел указ президента, которым он создал Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

25 апреля 2015 года произошло землетрясение в Непале магнитудой 7,8 балла. Оно вызвало сход большой лавины на горе Эверест, только этим убив 22 человека. Подробнее.

Церковный праздник 25 апреля

25 апреля чтят память апостола от 70-ти и евангелиста Марка. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 апреля идет дождь, то и в начале мая будет дождь.

Если на улице много паутины, то лето будет ясным и жарким.

Теплый день предвещает щедрый урожай.

Что нельзя делать 25 апреля

25 апреля ни в чем нельзя себе отказывать – покупать нужно то, что хочется. Тогда денег будет много.

Нельзя вмешиваться в чужие дела и жизнь.