Сегодня 25 апреля: какой праздник и день в истории

25 апреля – Всемирный день женского здоровья. В этот день 1507 года напечатали первую карту мира с континентом под названием «Америка». В 1660-м в Великобритании решили реставрировать монархию. В 1719-м вышло первое издание «Робинзона Крузо». В 1792-м во Франции впервые применили гильотину. В 1920-м польско-украинская армия начала наступление, в результате которого освободила от большевиков Киев. В 1945-м состоялась встреча на Эльбе. В 2015-м произошло землетрясение в Непале, которое вызвало лавину на Эвересте и разрушило башню Дхарахара.

Праздники и памятные даты 25 апреля

25 апреля – Всемирный день женского здоровья (отмечают в последнюю пятницу апреля), День осведомленности о родительском отчуждении.

Также сегодня: Международный день финансовой независимости, Всемирный день борьбы с малярией, Всемирный день пингвинов, Международный день делегата, Международный день ДНК, Международный день амигуруми.

25 апреля в истории

25 апреля 1507 года напечатали 1000 экземпляров карты мира, на которых новый континент за Атлантическим океаном получил название «Америка». Подробнее.

25 апреля 1660 года в Англии, Шотландии и Ирландии реставрировали монархию. В этот день новоизбранный парламент пригласил Карла II (Стюарта) занять престол трех королевств. Подробнее.

25 апреля 1719 года вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Подробнее.

25 апреля 1792 года на Гревской площади в Париже построили и впервые использовали для публичной казни гильотину. Подробнее.

25 апреля 1920 года объединенная польско-украинская армия начала наступление, выбивая большевиков из Украины. Подробнее.

25 апреля 1945 года состоялась встреча на Эльбе. В годы Второй мировой войны встретились союзники – американские и советские войска. Это означало объединение двух европейских фронтов – Восточного и Западного. Подробнее.

25 апреля 1994 года в Украине вышел указ президента, которым он создал Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

25 апреля 2015 года произошло землетрясение в Непале магнитудой 7,8 балла. Оно вызвало сход большой лавины на горе Эверест, только этим убив 22 человека. Это стало первым подобным инцидентом на самой высокой горе мира за всю историю наблюдений. В самом Непале от первого и последующих толчков погиб 8151 человек, еще около 18 тысяч получили ранения. Также погибшие были в соседних Китае (25 человек) и Индии (69).

В последний раз столь мощное землетрясение в Непале было в 1934 году. Кроме разрушений жилья и инфраструктуры, стихия нанесла серьезный удар по архитектурным и историческим памятникам страны. В долине Катманду превратилась в руины девятиэтажная башня Дхарахара, входившая во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Также пострадали здания на площадях нескольких городов и старинные храмы. Подземные толчки в этой местности продолжались еще несколько дней. А затем, после паузы, 12 мая снова произошло мощное землетрясение в 7,3 балла. От него погибли более 200 человек и более 2500 получили ранения.

Церковный праздник 25 апреля

25 апреля — Светлая пятница, иконы Божией Матери «Живоносный источник». Чтят память апостола от 70-ти и евангелиста Марка. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 апреля идет дождь, то и в начале мая будет дождь.

Если на улице много паутины, то лето будет ясным и жарким.

Теплый день предвещает щедрый урожай.

Что нельзя делать 25 апреля

В Светлую седмицу нельзя поститься, в том числе — в пятницу, хотя это традиционный день поста у христиан.

Нельзя ссориться и спорить.

Нельзя тяжело физически трудиться и работать на огороде.

Нельзя заниматься рукоделием: шить и вышивать.