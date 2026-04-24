Сегодня 24 апреля 2026: какой праздник и день в истории

24 апреля – Международный день солидарности молодежи. В 1558 году в этот день Мария Стюарт вышла замуж за будущего короля Франции Франциска. В 1617 во Франции по приказу короля Людовика XIII убили фаворита его матери Кончино Кончини, который фактически узурпировал власть в стране. В 1771-м по Японии ударило самое мощное из известных цунами в истории. В 1916 году началось Пасхальное восстание в Ирландии. В 1915 – геноцид армян в Османской империи. В 1990-м на орбиту Земли доставили телескоп «Хаббл». В 2013-м в этот день произошло самое масштабное по последствиям в современной истории обрушение здания не из-за теракта или боевых действий.

Праздники и памятные даты 24 апреля

24 апреля – Международный день солидарности молодежи и Международный день многосторонности и дипломатии за мир.

Последняя пятница апреля – это Всемирный день женского здоровья.

Также сегодня: Всемирный день защиты лабораторных животных и Международный день против вивисекции, День водопроводчика.

24 апреля в истории

24 апреля 1558 года 16-летняя королева Шотландии Мария I (Стюарт) вышла замуж за наследника французского престола Франциска, сына короля Генриха II. Подробнее.

24 апреля 1617 года по приказу короля Людовика XIII убили фаворита его матери Марии Медичи Кончино Кончини. К тому моменту Кончини фактически узурпировал власть во Франции. Подробнее.

24 апреля 1771 года на побережье японского острова Исигаки обрушилась сверхмощная волна, вошедшая в историю как «Великое цунами». Подробнее.

24 апреля 1833 года в США запатентовали первый автомат с газировкой. Подробнее.

24 апреля 1895 года американец Джошуа Слокам начал первое в мире одиночное кругосветное плавание. Подробнее.

24 апреля 1915 года в Османской империи власть начинает проводить аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя (Стамбула). Этот день в мире утвержден как День памяти жертв геноцида армян. Подробнее.

24 апреля 1916 года началось Пасхальное восстание в Ирландии. Это была очередная и трагическая попытка ирландцев отстоять свою независимость от Великобритании. Подробнее.

24 апреля 1990 года на орбиту Земли доставили самый известный и мощный телескоп всех времен — космический телескоп «Хаббл». Подробнее.

24 апреля 2013 года произошла масштабная катастрофа – обвал здания «Rana Plaza» в Бангладеш. Подробнее.

Церковный праздник 24 апреля

24 апреля чтят память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Подробнее.

Народные приметы

Дождь 24 апреля – к хорошему урожаю зерна.

Если утки плавают в водоемах, быстро потеплеет.

Что нельзя делать 24 апреля

Нельзя ругаться и конфликтовать.

В этот день не стоит устраивать застолье с алкоголем.

Не рекомендуется готовить блюда из пшеничной муки.