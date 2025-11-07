Понад 1100 людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Також за тиждень діагностували 29 підтверджених випадків COVID-19, повідомляє Харківська міськрада.
З грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями з 30 жовтня по 5 листопада злягли 1165 людей у Харкові.
Крім того, за тиждень зафіксували 29 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зазначили у Департаменті охорони здоров’я.
На щастя, пацієнтів, яких довелося б госпіталізувати з тяжким перебігом через грип та ГРВІ, не було.
Медики нагадують, що найефективнішим способом захисту від грипу та COVID-19 є вакцинація.
Читайте також: Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад 1100 людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 18:28;