Live

Понад 1100 людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові

Суспільство 18:28   07.11.2025
Оксана Якушко
Понад 1100 людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові Фото: Харківська міськрада

Також за тиждень діагностували 29 підтверджених випадків COVID-19, повідомляє Харківська міськрада.

З грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями з 30 жовтня по 5 листопада злягли 1165 людей у ​​Харкові.

Крім того, за тиждень зафіксували 29 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зазначили у Департаменті охорони здоров’я.

На щастя, пацієнтів, яких довелося б госпіталізувати з тяжким перебігом через грип та ГРВІ, не було.

Медики нагадують, що найефективнішим способом захисту від грипу та COVID-19 є вакцинація.

Читайте також: Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни вбили жінку ударом БпЛА у селі на Харківщині
Росіяни вбили жінку ударом БпЛА у селі на Харківщині
07.11.2025, 19:12
Низка будинків в Харкові залишиться без газу в понеділок: адреси
Низка будинків в Харкові залишиться без газу в понеділок: адреси
07.11.2025, 15:28
В Чугуєві знищене відділення Нової пошти: чи чекати людям компенсації
В Чугуєві знищене відділення Нової пошти: чи чекати людям компенсації
07.11.2025, 16:23
16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру
16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру
07.11.2025, 14:47
«Жіночі підрозділи ЗСУ в Куп’янську» – фейк вигадали в РФ, заявили в ЦПД
«Жіночі підрозділи ЗСУ в Куп’янську» – фейк вигадали в РФ, заявили в ЦПД
07.11.2025, 16:09
«Роботи тривають»: ситуація в передмісті Харкова після удару 4 листопада 📷
«Роботи тривають»: ситуація в передмісті Харкова після удару 4 листопада 📷
07.11.2025, 16:48

Новини за темою:

31.10.2025
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID в Харкові: цифри
24.10.2025
Скільки людей захворіли на грип, ГРВІ та COVID за тиждень у Харкові
22.05.2025
На Харківщині стали частіше хворіти на грип і ГРВІ та рідше сальмонельозом
14.04.2025
Смерть від грипу на Харківщині: захворюваність на 45,5% вища, ніж рік тому
01.04.2025
Грип відступає: у Харкові зменшилася кількість тих, хто захворів за тиждень


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад 1100 людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 18:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також за тиждень діагностували 29 підтверджених випадків COVID-19, повідомляє Харківська міськрада.".