Понад 1100 людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові

Також за тиждень діагностували 29 підтверджених випадків COVID-19, повідомляє Харківська міськрада.

З грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями з 30 жовтня по 5 листопада злягли 1165 людей у ​​Харкові.

Крім того, за тиждень зафіксували 29 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зазначили у Департаменті охорони здоров’я.

На щастя, пацієнтів, яких довелося б госпіталізувати з тяжким перебігом через грип та ГРВІ, не було.

Медики нагадують, що найефективнішим способом захисту від грипу та COVID-19 є вакцинація.

