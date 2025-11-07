Более 1100 человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове

Также за неделю диагностировали 29 подтвержденных случаев COVID-19, сообщает Харьковский горсовет.

С гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 30 октября по 5 ноября слегли 1165 человек в Харькове.

Кроме того, за неделю зафиксировали 29 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, отметили в Департаменте здравоохранения.

К счастью, пациентов, которых пришлось бы госпитализировать с тяжелым течением из-за гриппа и ОРВИ, не было.

Медики напоминают, что самым эффективным способом защиты от гриппа и COVID-19 есть вакцинация.

Читайте также: Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу