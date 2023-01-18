Авиакатастрофа в Броварах. Спасатели посчитали жертв, а полиция назвала имена

Из-за авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, из них 1 ребенок, сообщила ГСЧС.

«По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего пострадали 25 человек, из них 11 детей».

Нацполиция обнародовала имена тех, кто 18 января во время исполнения служебных обязанностей погиб на борту вертолета.

1. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский

2. его первый заместитель Евгений Енин

3. государственный секретарь МВД Юрий Лубкович

4. заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк

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5. начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко

6. ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий

7. старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко

8. командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко

9. пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко

10. бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Вертолет с руководством МВД должен был приземлиться в Харькове, сообщил начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

СБУ начала расследование и назвала версии трагедии.