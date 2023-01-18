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Авиакатастрофа в Броварах: 10 пострадавших привезли в Ожоговый центр в Киеве

Общество 14:39   18.01.2023
Оксана Якушко
Авиакатастрофа в Броварах: 10 пострадавших привезли в Ожоговый центр в Киеве

10 раненых из-за аварии вертолета в Броварах доставили в Ожоговый центр в Киеве, пятеро из них – в тяжелом состоянии, сообщили в эфире Нацмарафона.

Эту информацию предоставил СМИ заместитель директора Броварской райбольницы по хирургической работе Владимир Андриец.

Среди пациентов в тяжелом состоянии трое детей и двое взрослых.

Всего в Броварскую райбольницу привезли 23 человека, из которых 13 взрослых и десять детей. Почти все пострадавшие имеют ожоги, их состояние стабилизировали.

В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.

Вертолет с руководством МВД должен был приземлиться в Харькове, сообщил начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 14:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 раненых из-за аварии вертолета в Броварах доставили в Ожоговый центр в Киеве, пятеро из них – в тяжелом состоянии, сообщили в эфире Нацмарафона.".