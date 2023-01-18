Авиакатастрофа в Броварах: 10 пострадавших привезли в Ожоговый центр в Киеве
10 раненых из-за аварии вертолета в Броварах доставили в Ожоговый центр в Киеве, пятеро из них – в тяжелом состоянии, сообщили в эфире Нацмарафона.
Эту информацию предоставил СМИ заместитель директора Броварской райбольницы по хирургической работе Владимир Андриец.
Среди пациентов в тяжелом состоянии трое детей и двое взрослых.
Всего в Броварскую райбольницу привезли 23 человека, из которых 13 взрослых и десять детей. Почти все пострадавшие имеют ожоги, их состояние стабилизировали.
В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.
Вертолет с руководством МВД должен был приземлиться в Харькове, сообщил начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 14:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 раненых из-за аварии вертолета в Броварах доставили в Ожоговый центр в Киеве, пятеро из них – в тяжелом состоянии, сообщили в эфире Нацмарафона.".