Авиакатастрофа в Броварах: 10 пострадавших привезли в Ожоговый центр в Киеве

10 раненых из-за аварии вертолета в Броварах доставили в Ожоговый центр в Киеве, пятеро из них – в тяжелом состоянии, сообщили в эфире Нацмарафона.

Эту информацию предоставил СМИ заместитель директора Броварской райбольницы по хирургической работе Владимир Андриец.

Среди пациентов в тяжелом состоянии трое детей и двое взрослых.

Всего в Броварскую райбольницу привезли 23 человека, из которых 13 взрослых и десять детей. Почти все пострадавшие имеют ожоги, их состояние стабилизировали.

В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.

Вертолет с руководством МВД должен был приземлиться в Харькове, сообщил начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.