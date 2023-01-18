Авиакатастрофа в Броварах. Число погибших возросло до 16 человек — Нацполиция
Правоохранители ищут очевидцев трагедии, чтобы установить причины авиатрощи в Броварах, сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире Нацмарафона.
Пока известно о 16 погибших, из них 3 детей, в результате авиакатастрофы в Броварах, рассказала Марьяна Рева.
«25 раненых в медицинских учреждениях, среди них 10 травмированных – дети. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации», — отметила Рева.
В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
Читайте также: Авиакатастрофа в Броварах. Монастырского должны были встречать в Харькове – Тимошко
Новости по теме:
Вы читали новость: «Авиакатастрофа в Броварах. Число погибших возросло до 16 человек — Нацполиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 13:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители ищут очевидцев трагедии, чтобы установить причины авиатрощи в Броварах, сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире Нацмарафона.".