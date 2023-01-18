Авиакатастрофа в Броварах. Число погибших возросло до 16 человек — Нацполиция

Правоохранители ищут очевидцев трагедии, чтобы установить причины авиатрощи в Броварах, сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире Нацмарафона.

Пока известно о 16 погибших, из них 3 детей, в результате авиакатастрофы в Броварах, рассказала Марьяна Рева.

«25 раненых в медицинских учреждениях, среди них 10 травмированных – дети. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации», — отметила Рева.

В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.