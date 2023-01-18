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Авиакатастрофа в Броварах. Число погибших возросло до 16 человек — Нацполиция

Общество 13:13   18.01.2023
Оксана Якушко
Авиакатастрофа в Броварах. Число погибших возросло до 16 человек — Нацполиция

Правоохранители ищут очевидцев трагедии, чтобы установить причины авиатрощи в Броварах, сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире Нацмарафона.

Пока известно о 16 погибших, из них 3 детей, в результате авиакатастрофы в Броварах, рассказала Марьяна Рева.

«25 раненых в медицинских учреждениях, среди них 10 травмированных – дети. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации», — отметила Рева.

В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители ищут очевидцев трагедии, чтобы установить причины авиатрощи в Броварах, сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире Нацмарафона.".