Авіатроща в Броварах. Кількість загиблих зросла до 16 осіб – Нацполіція

Правоохоронці шукають свідків трагедії, щоб встановити причини авіатрощі у Броварах, повідомила представник Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі Нацмарафону.

Поки що відомо про 16 загиблих, серед них 3 дітей, внаслідок авіатрощі в Броварах, розповіла Мар’яна Рева.

«25 поранених у медичних закладах, серед них 10 травмованих – діти. Кілька людей перебувають у тяжкому стані у реанімації», – зазначила Рева.

У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.