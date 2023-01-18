Авіатроща в Броварах. Кількість загиблих зросла до 16 осіб – Нацполіція
Правоохоронці шукають свідків трагедії, щоб встановити причини авіатрощі у Броварах, повідомила представник Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі Нацмарафону.
Поки що відомо про 16 загиблих, серед них 3 дітей, внаслідок авіатрощі в Броварах, розповіла Мар’яна Рева.
«25 поранених у медичних закладах, серед них 10 травмованих – діти. Кілька людей перебувають у тяжкому стані у реанімації», – зазначила Рева.
У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 13:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці шукають свідків трагедії, щоб встановити причини авіатрощі у Броварах, повідомила представник Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі Нацмарафону.".