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Авіатроща в Броварах. Кількість загиблих зросла до 16 осіб – Нацполіція

Суспільство 13:13   18.01.2023
Оксана Якушко
Авіатроща в Броварах. Кількість загиблих зросла до 16 осіб – Нацполіція

Правоохоронці шукають свідків трагедії, щоб встановити причини авіатрощі у Броварах, повідомила представник Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі Нацмарафону.

Поки що відомо про 16 загиблих, серед них 3 дітей, внаслідок авіатрощі в Броварах, розповіла Мар’яна Рева.

«25 поранених у медичних закладах, серед них 10 травмованих – діти. Кілька людей перебувають у тяжкому стані у реанімації», – зазначила Рева.

У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 13:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці шукають свідків трагедії, щоб встановити причини авіатрощі у Броварах, повідомила представник Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі Нацмарафону.".