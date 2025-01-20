«Карточка харьковчанина» теперь доступна для переселенцев: как оформить

Отныне «Карточку харьковчанина» могут получить внутренне перемещенные лица.

«Это не просто пластиковая карта. Это символ объединения и жест поддержки от города. Они открывают доступ к системе лояльности от социально ответственного бизнеса и множеству возможностей, которые помогут почувствовать себя в Харькове своим!» — пишут в Telegram-канале проекта.

Чтобы оформить «Карточку харьковчанина», ВПЛ могут обратиться:

— в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) любого района Харькова;

— в Управление социальной защиты населения (УСЗН) любого района Харькова;

— через сайт «Портал электронных сервисов города Харькова», на который можно также попасть через городское приложение Open Kharkiv;

— в пространства адаптации «СВІЙ».

Официальная «горячая линия» проекта — 15-35.

На сайте проекта есть информация, что за все время было роздано 460 тысяч «Карточек харьковчанина». Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров. Карточки бывают разных видов: общие, коммунальные, льготные, волонтерские, студенческие, ученические и сотрудника ГСЧС.