«Карточка харьковчанина» теперь доступна для переселенцев: как оформить
Отныне «Карточку харьковчанина» могут получить внутренне перемещенные лица.
«Это не просто пластиковая карта. Это символ объединения и жест поддержки от города. Они открывают доступ к системе лояльности от социально ответственного бизнеса и множеству возможностей, которые помогут почувствовать себя в Харькове своим!» — пишут в Telegram-канале проекта.
Чтобы оформить «Карточку харьковчанина», ВПЛ могут обратиться:
— в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) любого района Харькова;
— в Управление социальной защиты населения (УСЗН) любого района Харькова;
— через сайт «Портал электронных сервисов города Харькова», на который можно также попасть через городское приложение Open Kharkiv;
— в пространства адаптации «СВІЙ».
Официальная «горячая линия» проекта — 15-35.
На сайте проекта есть информация, что за все время было роздано 460 тысяч «Карточек харьковчанина». Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров. Карточки бывают разных видов: общие, коммунальные, льготные, волонтерские, студенческие, ученические и сотрудника ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: впл, карточка харьковчанина, новости Харькова, переселенцы;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отныне «Карточку харьковчанина» могут получить внутренне перемещенные лица.".