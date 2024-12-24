Харьковское приложение — в топ-5 самых популярных: как стартовал Open Kharkiv
Запущенное накануне приложение «Open Kharkiv» вошло в топ-5 самых популярных бесплатных приложений в магазинах приложений iOS и Android. Об этом сообщает Харьковский горсовет.
По данным мэрии, за сутки «Open Kharkiv» загрузили 22,4 тыс. раз. Кроме того, через Портал электронных сервисов уже подано 738 заявлений-анкет на получение «Карточки харьковчанина».
«Это только начало, и мы гордимся, что харьковчане так быстро оценили преимущества цифровых технологий. Загружайте «Open Kharkiv» и почувствуйте, как удобно быть частью цифрового будущего города», — отметили в департаменте цифровой трансформации ХГС.
Напомним, о том, что горожане уже могут скачать харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv», рассказал мэр Игорь Терехов 23 декабря. Фактически ключевая функция программы – возможность разместить «Карточку харьковчанина» в смартфоне.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: карточка харьковчанина, міськрада, приложение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Запущенное накануне приложение «Open Kharkiv» вошло в топ-5 самых популярных бесплатных приложений в магазинах приложений iOS и Android. Об этом сообщает Харьковский горсовет.".