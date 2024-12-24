Харьковское приложение — в топ-5 самых популярных: как стартовал Open Kharkiv

Запущенное накануне приложение «Open Kharkiv» вошло в топ-5 самых популярных бесплатных приложений в магазинах приложений iOS и Android. Об этом сообщает Харьковский горсовет.

По данным мэрии, за сутки «Open Kharkiv» загрузили 22,4 тыс. раз. Кроме того, через Портал электронных сервисов уже подано 738 заявлений-анкет на получение «Карточки харьковчанина».

«Это только начало, и мы гордимся, что харьковчане так быстро оценили преимущества цифровых технологий. Загружайте «Open Kharkiv» и почувствуйте, как удобно быть частью цифрового будущего города», — отметили в департаменте цифровой трансформации ХГС.

Напомним, о том, что горожане уже могут скачать харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv», рассказал мэр Игорь Терехов 23 декабря. Фактически ключевая функция программы – возможность разместить «Карточку харьковчанина» в смартфоне.