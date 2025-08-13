“Район оборони Куп’янська знаходиться під прямою загрозою” – Машовець
Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець проаналізував ситуацію в районі Куп’янська.
“Тут 6-та загальновійськова армія противників, частина сил, зокрема, склад 68-ї мотострілецької дивізії, якщо не помиляюся, прорвалася з плацдарму на північ від міста, прорвалася у напрямку Голубівка-Радьківка. І вийшла вже до північних околиць. Тут автозаправка, вони вже ведуть бої. І тут район Мирне-Московка, вони вже ведуть бої за заволодіння цього району на півночі міста”, – констатував аналітик.
Такий прорив ворога на цій ділянці фронту загрожує силам ЗСУ, які знаходяться на сході від Куп’янська. Зокрема, може заблокувати можливість вести бойові дії у цій частині області.
“Тому що основна комунікація, логістика через Куп’янськ, ця, що йде через Бурлук, вона вже перерізана. А цю, яка через Чугуєв – супротивник, дуже близька до того, щоб теж її перерізати. Район оборони Куп’янська знаходиться під прямою загрозою”, – пояснив Машовець.
Відео: NEMYRIALIVE
Нагадаємо, раніше Костянтин Машовець називав ситуацію, яка складається біля Куп’янська “погрозливою”. Все через те, що противник має дуже значні шанси принаймні «зачепитися» за саме місто і значною мірою паралізувати матеріально-технічне забезпечення частин та підрозділів СОУ, які обороняються не тільки в самому місті, а й на схід від нього – на плацдармі
Ви читали новину: «"Район оборони Куп'янська знаходиться під прямою загрозою" – Машовець»
- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 09:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна