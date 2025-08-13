«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец проанализировал ситуацию в районе Купянска.
«Тут 6-я общевойсковая армия противников, часть сил, в частности, состав 68-й мотострелковой дивизии, если не ошибаюсь, прорвалась с плацдарма севернее города, прорвалась по направлению Голубовка-Радьковка. І вышла уже к северным окраинам. Тут автозаправка, вони уже ведут бои. І тут район Мировое-Московка, они уже ведут бои за овладение этого района на севере города», – констатировал аналитик.
Такой прорыв врага на этом участке фронта угрожает силам ВСУ, которые находятся на востоке от Купянска. В частности, может заблокировать возможность вести боевые действия в этой части области.
«Потому что основная коммуникация, логистика через Купянск, вот эта, которая идет через Бурлук, она уже перерезана. А эту, которая через Чугуев, – противник, очень близок к тому, чтобы тоже ее перерезать. Район обороны Купянска находится под непосредственной прямой угрозой», – объяснил Машовец.
Видео: NEMYRIALIVE
Напомним, ранее Константин Машовец называл ситуацию, которая складывается возле Купянска «угрожающей». Все из-за того, что противник имеет весьма значительные шансы, по крайней мере, «зацепиться» за сам город и в значительной степени парализовать материально-техническое обеспечение частей и подразделений СОУ, которые обороняются не только в самом городе, но и восточнее него – на плацдарме
