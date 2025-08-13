Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец

Украина 09:50   13.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец проанализировал ситуацию в районе Купянска.

«Тут 6-я общевойсковая армия противников, часть сил, в частности, состав 68-й мотострелковой дивизии, если не ошибаюсь, прорвалась с плацдарма севернее города, прорвалась по направлению Голубовка-Радьковка. І вышла уже к северным окраинам. Тут автозаправка, вони уже ведут бои. І тут район Мировое-Московка, они уже ведут бои за овладение этого района на севере города», – констатировал аналитик.

Такой прорыв врага на этом участке фронта угрожает силам ВСУ, которые находятся на востоке от Купянска. В частности, может заблокировать возможность вести боевые действия в этой части области.

«Потому что основная коммуникация, логистика через Купянск, вот эта, которая идет через Бурлук, она уже перерезана. А эту, которая через Чугуев, – противник, очень близок к тому, чтобы тоже ее перерезать. Район обороны Купянска находится под непосредственной прямой угрозой», – объяснил Машовец.

Видео: NEMYRIALIVE

Напомним, ранее Константин Машовец называл ситуацию, которая складывается возле Купянска «угрожающей». Все из-за того, что противник имеет весьма значительные шансы, по крайней мере, «зацепиться» за сам город и в значительной степени парализовать материально-техническое обеспечение частей и подразделений СОУ, которые обороняются не только в самом городе, но и восточнее него – на плацдарме

Читайте также: Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 13 августа: тихая ночь, обстрел Подлимана
Новости Харькова — главное 13 августа: тихая ночь, обстрел Подлимана
13.08.2025, 08:54
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
13.08.2025, 07:36
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
Новости Харькова — главное 12 августа: фейки РФ о Хартии и Чугуеве, памятники
Новости Харькова — главное 12 августа: фейки РФ о Хартии и Чугуеве, памятники
12.08.2025, 21:58
«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
13.08.2025, 09:50

Новости по теме:

08:25
За сутки враг атаковал 11 раз на Харьковщине – где ВСУ отбивали атаки врага
07:36
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
08:20
Генштаб сообщил о 15 боях, которые шли на Харьковщине – где наступала РФ
07:45
Чья Радьковка и как это сказывается на судьбе Купянска, объяснил Коваленко
10:05
Машовец: РФ ищет слабые места на севере, а ситуация возле Купянска угрожающая

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 09:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец".