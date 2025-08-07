“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів про БпЛА типу “Черника” та повідомив про результати роботи диференційованих тривог.

“Це новий вид російської зброї, і ми маємо обстріли цими дронами “Черника”. Хочу сказати, що вони відрізняються, бо вони мають невеличкий розмір, летять дуже низько, і не завжди наші радари можуть їх виявити своєчасно, і тому потрібно бути дуже-дуже обережними. Вони мають заряд, і, коли вони влучають, то можуть бути і загиблі, і поранені, і такі руйнації, які ми мали в останній час у місті Харкові. Тому потрібно бути дуже-дуже обережними”, – констатував міський голова.

Ведучий нацмарафону зазначив, що завдяки роботі диференційованих тривог, у Харкові вони звучали на 37% або на 30 годин менше, ніж в області. Своєю чергою мер підтвердив: для харків’ян є значна користь завдяки запровадженню такої системи. Проте розслаблятися городянам ще зарано.

“Потрібно прислуговуватись до них, бо тоді ми розуміємо, що практично на Харків щось летить. Крім цього, хочу сказати, що це дало можливість зовсім по-іншому перебудувати життя у Харкові, особливо роботу державних установ, банків. Бо коли ми мали об’єднану систему, то ми мали зовсім інші показники, і дуже часто банки не працювали, не працювали державні установи. Бо тоді це було зроблено з метою безпеки людей, які працюють в цих установах. На щастя, сьогодні ми маємо диференційовану систему повітряних тривог, і хочу сказати, що вона дала можливість зовсім по-іншому жити у місті Харків”, – зазначив мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”