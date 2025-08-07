«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал о БпЛА типа «Черника» и сообщил о результатах работы дифференцированных тревог.

«Это новый вид российского оружия, и есть обстрелы этими дронами «Черника». Хочу сказать, что они небольшого размера, летят очень низко, и не всегда наши радары могут их обнаружить своевременно. Поэтому нужно быть очень осторожными. У них есть заряд, и, когда они попадают, могут быть и погибшие, и раненые, и такие разрушения, которые у нас были в последнее время в городе Харькове. Поэтому нужно быть очень-очень осторожными», – констатировал городской голова.

Ведущий нацмарафона отметил, что благодаря работе дифференцированных тревог, в Харькове они звучали на 37% или на 30 часов меньше, чем в области. В свою очередь мэр подтвердил: для харьковчан есть значительная польза благодаря введению подобной системы. Однако расслабляться горожанам еще рано.

«Нужно прислушиваться к ним, потому что тогда мы понимаем, что практически на Харьков что-то летит. Кроме этого, хочу сказать, что это позволило совсем по-другому перестроить жизнь в Харькове, особенно работу государственных учреждений, банков. Потому что когда у нас была объединенная система, то у нас были совсем другие показатели, и очень часто банки не работали, не работали государственные учреждения, потому что это тогда было сделано в целях безопасности людей, работающих в этих учреждениях. К счастью, сегодня у нас есть дифференцированная система воздушных тревог, и хочу сказать, что она дала возможность совсем по-другому жить в городе Харьков», – отметил мэр.

