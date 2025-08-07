Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов

Происшествия 09:34   07.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал о БпЛА типа «Черника» и сообщил о результатах работы дифференцированных тревог.

«Это новый вид российского оружия, и есть обстрелы этими дронами «Черника». Хочу сказать, что они небольшого размера, летят очень низко, и не всегда наши радары могут их обнаружить своевременно. Поэтому нужно быть очень осторожными. У них есть заряд, и, когда они попадают, могут быть и погибшие, и раненые, и такие разрушения, которые у нас были в последнее время в городе Харькове. Поэтому нужно быть очень-очень осторожными», – констатировал городской голова.

Ведущий нацмарафона отметил, что благодаря работе дифференцированных тревог, в Харькове они звучали на 37% или на 30 часов меньше, чем в области. В свою очередь мэр подтвердил: для харьковчан есть значительная польза благодаря введению подобной системы. Однако расслабляться горожанам еще рано.

«Нужно прислушиваться к ним, потому что тогда мы понимаем, что практически на Харьков что-то летит. Кроме этого, хочу сказать, что это позволило совсем по-другому перестроить жизнь в Харькове, особенно работу государственных учреждений, банков. Потому что когда у нас была объединенная система, то у нас были совсем другие показатели, и очень часто банки не работали, не работали государственные учреждения, потому что это тогда было сделано в целях безопасности людей, работающих в этих учреждениях. К счастью, сегодня у нас есть дифференцированная система воздушных тревог, и хочу сказать, что она дала возможность совсем по-другому жить в городе Харьков», – отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Синегубов: за сутки на Харьковщине – трое раненых

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
05.08.2025, 20:50
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
07.08.2025, 09:34
Новости Харькова — главное 7 августа: пожар на Чугуевщине, трое раненых
Новости Харькова — главное 7 августа: пожар на Чугуевщине, трое раненых
07.08.2025, 09:03
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
06.08.2025, 13:11
Сегодня 7 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 августа: какой праздник и день в истории
07.08.2025, 06:00
Обещал помочь получить права за 14 тысяч гривен: харьковчанина ждет суд
Обещал помочь получить права за 14 тысяч гривен: харьковчанина ждет суд
07.08.2025, 10:10

Новости по теме:

17:35
Сколько харьковчан подали заявления на єВідновлення, рассказал Терехов (видео)
11:31
Зачем и какие дома будут сносить в Харькове, объяснил Терехов
10:57
Справедливо распределять помощь партнеров между регионами призвал Терехов
09:37
Первый подземный детсад: Терехов в Риме обсудил перспективы строительства
07:47
«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 09:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал о БпЛА типа «Черника» и сообщил о результатах работы дифференцированных тревог.".