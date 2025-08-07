Синегубов: за сутки на Харьковщине – трое раненых
О последствиях обстрелов Харьковской области сообщил в сводке за 7 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Купянск пострадали 45-летний и 55-летний мужчины; в пос. Боровая пострадала 86-летняя женщина. Также за помощью обратились 75-летняя и 86-летняя женщины, пострадавшие в г. Купянск 5 августа», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки по Харьковщине «прилетело»:
▪️8 КАБ;
▪️3 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️3 fpv-дрона.
В Изюмском районе из-за ударов повреждена многоэтажка, в Чугуевском – под удары попала база отдыха, в Богодуховском – «прилетело» по частному дому.
Читайте также: ГСЧС: ночью россияне ударила по базе отдыха на Чугуевщине, начался пожар
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов: за сутки на Харьковщине – трое раненых»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 08:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов Харьковсковской области сообщил в сводке за 7 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.".