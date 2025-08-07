Live
Синегубов: за сутки на Харьковщине – трое раненых

Происшествия 08:47   07.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки на Харьковщине – трое раненых

О последствиях обстрелов Харьковской области сообщил в сводке за 7 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Купянск пострадали 45-летний и 55-летний мужчины; в пос. Боровая пострадала 86-летняя женщина. Также за помощью обратились 75-летняя и 86-летняя женщины, пострадавшие в г. Купянск 5 августа», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине «прилетело»:

▪️8 КАБ;

▪️3 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️3 fpv-дрона.

В Изюмском районе из-за ударов повреждена многоэтажка, в Чугуевском – под удары попала база отдыха, в Богодуховском – «прилетело» по частному дому.

Читайте также: ГСЧС: ночью россияне ударила по базе отдыха на Чугуевщине, начался пожар

Автор: Николь Костенко-Лагутина
