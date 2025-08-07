Live
ГСЧС: ночью россияне ударила по базе отдыха на Чугуевщине, начался пожар

Происшествия 08:07   07.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: ночью россияне ударила по базе отдыха на Чугуевщине, начался пожар

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе бушевали 13 пожаров.

Одно возгорание возникло из-за ударов ВС РФ. Так ночью россияне выпустили БпЛА по базе отдыха на окраине села Хотомля в Чугуевском районе.

«В результате попадания начался пожар в двухэтажном здании, где горели конструктивные элементы и мебель в одной из комнат на площади 30 м. кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К ликвидации последствий вражеского террора привлекались девять спасателей и три единицы техники ГСЧС, в т.ч. медицинский расчет, а также пожарные местной пожарной охраны из поселка Вильча», – уточнили спасатели.

Кроме того, пожарные потушили девять возгораний в природных экосистемах на общей площади 2530 м. кв. Во время ликвидации одного из пожаров в поселке Коломак Богодуховского района удалось спасти мужчину 1952 года рождения.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
