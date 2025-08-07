ДСНС: вночі росіяни вдарили по базі відпочинку на Чугуївщині, почалася пожежа
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні вирували 13 пожеж.
Одне загоряння виникло через удари ЗС РФ. Так уночі росіяни випустили БпЛА по базі відпочинку на околиці села Хотімля в Чугуївському районі.
“Внаслідок влучання зайнялась пожежа у двоповерховій будівлі, де горіли конструктивні елементи та меблі в одній з кімнат на площі 30 м. кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого терору залучались девʼять рятувальників та три одиниці техніки ДСНС, у т.ч. медичний розрахунок, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча”, – уточнили рятувальники.
Крім того, пожежники загасили дев’ять загорянь у природних екосистемах на загальній площі 2530 м. кв. Під час ліквідації однієї із пожеж у селищі Коломак Богодухівського району вдалося врятувати чоловіка 1952 року народження.
