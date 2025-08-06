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Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження

Суспільство 21:22   06.08.2025
Олена Нагорна
Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження Фото: publicdomainpictures.net

Фахівці дослідили холерні вібріони, виділені з води з річки Берестова в місті Берестин Харківської області. Згідно з їхніми висновками, ці збудники епідемічної загрози не несуть.

Про це повідомили у Берестинській райдержадміністрації з посиланням на експертизу ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«За результатами досліджень проб води, відібраних 30, 31 липня та 1 серпня у межах заходів з недопущення можливих епідемічних ускладнень з холери, виділено холерні вібріони неО1, які не мають потенціалу до епідемічного розповсюдження. Холерний вібріон О1, виділений із проби 30 липня, після подальших досліджень визнаний як нетоксигенний», – йдеться у публікації.

У зв’язку з такими висновками проведення додаткових протиепідемічних заходів із 5 серпня припинили.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 21:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці дослідили холерні вібріони, виділені з води з річки Берестова в місті Берестин Харківської області. Згідно з їхніми висновками, ці збудники епідемічної загрози не несуть.".