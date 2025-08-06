Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження

Фахівці дослідили холерні вібріони, виділені з води з річки Берестова в місті Берестин Харківської області. Згідно з їхніми висновками, ці збудники епідемічної загрози не несуть.

Про це повідомили у Берестинській райдержадміністрації з посиланням на експертизу ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«За результатами досліджень проб води, відібраних 30, 31 липня та 1 серпня у межах заходів з недопущення можливих епідемічних ускладнень з холери, виділено холерні вібріони неО1, які не мають потенціалу до епідемічного розповсюдження. Холерний вібріон О1, виділений із проби 30 липня, після подальших досліджень визнаний як нетоксигенний», – йдеться у публікації.

У зв’язку з такими висновками проведення додаткових протиепідемічних заходів із 5 серпня припинили.