Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження
Фахівці дослідили холерні вібріони, виділені з води з річки Берестова в місті Берестин Харківської області. Згідно з їхніми висновками, ці збудники епідемічної загрози не несуть.
Про це повідомили у Берестинській райдержадміністрації з посиланням на експертизу ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
«За результатами досліджень проб води, відібраних 30, 31 липня та 1 серпня у межах заходів з недопущення можливих епідемічних ускладнень з холери, виділено холерні вібріони неО1, які не мають потенціалу до епідемічного розповсюдження. Холерний вібріон О1, виділений із проби 30 липня, після подальших досліджень визнаний як нетоксигенний», – йдеться у публікації.
У зв’язку з такими висновками проведення додаткових протиепідемічних заходів із 5 серпня припинили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: берестин, новини Харкова, холера;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 21:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці дослідили холерні вібріони, виділені з води з річки Берестова в місті Берестин Харківської області. Згідно з їхніми висновками, ці збудники епідемічної загрози не несуть.".