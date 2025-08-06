Возбудители холеры в реке в городе на Харьковщине: что показало исследование
Специалисты исследовали холерные вибрионы, выделенные из воды в реке Берестовая в городе Берестин Харьковской области. Согласно их выводам, эти возбудители эпидемической угрозы не представляют.
Об этом сообщили в Берестинской райгосадминистрации со ссылкой на экспертизу ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».
«По результатам исследований проб воды, отобранных 30, 31 июля и 1 августа в рамках мероприятий по недопущению возможных эпидемических осложнений от холеры, выделены холерные вибрионы неО1, которые не имеют потенциала к эпидемическому распространению. Холерный вибрион О1, выделенный из пробы 30 июля, после дальнейших исследований признан нетоксигенным», — говорится в публикации.
В связи с такими выводами проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий с 5 августа прекратили.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: берестин, новости Харькова, холера;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 21:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты исследовали холерные вибрионы, выделенные из воды в реке Берестовая в городе Берестин. Согласно их выводам, эти возбудители эпидемической угрозы не представляют.".