Возбудители холеры в реке в городе на Харьковщине: что показало исследование

Специалисты исследовали холерные вибрионы, выделенные из воды в реке Берестовая в городе Берестин Харьковской области. Согласно их выводам, эти возбудители эпидемической угрозы не представляют.

Об этом сообщили в Берестинской райгосадминистрации со ссылкой на экспертизу ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».

«По результатам исследований проб воды, отобранных 30, 31 июля и 1 августа в рамках мероприятий по недопущению возможных эпидемических осложнений от холеры, выделены холерные вибрионы неО1, которые не имеют потенциала к эпидемическому распространению. Холерный вибрион О1, выделенный из пробы 30 июля, после дальнейших исследований признан нетоксигенным», — говорится в публикации.

В связи с такими выводами проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий с 5 августа прекратили.