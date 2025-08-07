Синєгубов: за добу на Харківщині – троє поранених
Про наслідки обстрілів Харківської області повідомив у зведенні за 7 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Куп’янськ постраждали 45-річний і 55-річний чоловіки; у сел. Борова постраждала 86-річна жінка. Також по допомогу звернулися 75-річна і 86-річна жінки, які постраждали в м. Куп’янськ 5 серпня“, – уточнив начальник ХОВА.
За добу по Харківщині “прилетіло”:
▪️8 КАБ;
▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️3 fpv-дрони.
В Ізюмському районі через удари пошкоджена багатоповерхівка, у Чугуївському – під удари потрапила база відпочинку, у Бугодухівському – “прилетіло” по приватному будинку.
