Синєгубов: за добу на Харківщині – троє поранених

Про наслідки обстрілів Харківської області повідомив у зведенні за 7 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Куп’янськ постраждали 45-річний і 55-річний чоловіки; у сел. Борова постраждала 86-річна жінка. Також по допомогу звернулися 75-річна і 86-річна жінки, які постраждали в м. Куп’янськ 5 серпня“, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині “прилетіло”:

▪️8 КАБ;

▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️3 fpv-дрони.

В Ізюмському районі через удари пошкоджена багатоповерхівка, у Чугуївському – під удари потрапила база відпочинку, у Бугодухівському – “прилетіло” по приватному будинку.