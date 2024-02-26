Харків’янка на дні народження коханого вдарила ножем знайомого: вирок
У Харкові засудили 53-річну харків’янку, яка з ножем напала на давнього знайомого.
Йдеться про події липня 2022 року. Тоді у будинку по вулиці Гагаріна проходило святкування дня народження її співмешканця. Туди також були запрошені їхні давні спільні друзі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці додали, що під час застілля жінка посварилась з одним із товаришів, якого знала понад 10 років. Фігурантка схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка по сонячному сплетінню. Потерпілий вижив.
У суді жінка зізналася у злочині і щиро розкаялась.
Її визнали винною за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ). Вона проведе у тюрмі 5 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 53-річну харків’янку, яка з ножем напала на давнього знайомого.".