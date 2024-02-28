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Замість прогнилого. Терехов пояснив, навіщо новий паркан на проспекті Гагаріна

Суспільство 15:21   28.02.2024
Оксана Якушко
Замість прогнилого. Терехов пояснив, навіщо новий паркан на проспекті Гагаріна

Мер Харкова Ігор Терехов на позачерговій сесії міськради прокоментував встановлення нового паркану на розділовій смузі вздовж проспекту Гагаріна.

Попередню огорожу встановили ще 2011 року, зазначив мер. З того часу вона досить сильно прогнила і потребувала значних коштів на реставрацію.

«Ми вирішили встановити оцинкований паркан, який не потребує обслуговування. За підрахунками протягом трьох років встановлені секції повністю окупляться. Цей паркан необхідний там, оскільки від нього залежить безпека руху та життя людей, тому що ця ділянка дороги – швидкісна траса, де високий ризик дорожньо-транспортних пригод», – наголосив Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на позачерговій сесії міськради прокоментував встановлення нового паркану на розділовій смузі вздовж проспекту Гагаріна.".