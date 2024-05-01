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«Росіяни змінюють тактику терору» – Терехов про обстріли Харкова

Суспільство 13:29   01.05.2024
Вікторія Яковенко
«Росіяни змінюють тактику терору» – Терехов про обстріли Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що армія РФ наразі змінила тактику терору міста.

«Росіяни змінюють тактику терору. У Харкові під ударом житлові забудови, приватні гаражі, до того були трансформаторні підстанції, ТЕЦи. І сьогодні ми маємо дефіцит електропостачання і введені графіки відключень. Не вистачає напруги. Вони намагаються залякати людей, щоб люди були стурбовані, але я впевнений, що Харків незламний, харків’яни незламні. Це їм точно не вдасться в Харкові», – підкреслив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що армія РФ наразі змінила тактику терору міста.".