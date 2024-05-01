«Росіяни змінюють тактику терору» – Терехов про обстріли Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що армія РФ наразі змінила тактику терору міста.

«Росіяни змінюють тактику терору. У Харкові під ударом житлові забудови, приватні гаражі, до того були трансформаторні підстанції, ТЕЦи. І сьогодні ми маємо дефіцит електропостачання і введені графіки відключень. Не вистачає напруги. Вони намагаються залякати людей, щоб люди були стурбовані, але я впевнений, що Харків незламний, харків’яни незламні. Це їм точно не вдасться в Харкові», – підкреслив мер.