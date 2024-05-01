«Россияне меняют тактику террора» — Терехов об обстрелах Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что армия РФ изменила тактику террора города.

«Россияне меняют тактику террора. В Харькове под ударом жилые застройки, частные гаражи, до этого были трансформаторные подстанции, ТЭЦы. И сегодня у нас есть дефицит электроснабжения и введенные графики отключения. Не хватает напряжения. Они пытаются запугать людей, чтобы люди были обеспокоены, но я уверен, что Харьков несокрушимый, харьковчане несокрушимы. Это им точно не удастся в Харькове», – подчеркнул мэр.