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«Россияне меняют тактику террора» — Терехов об обстрелах Харькова

Общество 13:29   01.05.2024
Виктория Яковенко
«Россияне меняют тактику террора» — Терехов об обстрелах Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что армия РФ изменила тактику террора города.

«Россияне меняют тактику террора. В Харькове под ударом жилые застройки, частные гаражи, до этого были трансформаторные подстанции, ТЭЦы. И сегодня у нас есть дефицит электроснабжения и введенные графики отключения. Не хватает напряжения. Они пытаются запугать людей, чтобы люди были обеспокоены, но я уверен, что Харьков несокрушимый, харьковчане несокрушимы. Это им точно не удастся в Харькове», – подчеркнул мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что армия РФ изменила тактику террора города.".