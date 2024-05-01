«Россияне меняют тактику террора» — Терехов об обстрелах Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что армия РФ изменила тактику террора города.
«Россияне меняют тактику террора. В Харькове под ударом жилые застройки, частные гаражи, до этого были трансформаторные подстанции, ТЭЦы. И сегодня у нас есть дефицит электроснабжения и введенные графики отключения. Не хватает напряжения. Они пытаются запугать людей, чтобы люди были обеспокоены, но я уверен, что Харьков несокрушимый, харьковчане несокрушимы. Это им точно не удастся в Харькове», – подчеркнул мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мэр, обстрелы, рф, тактика, терехов, удар;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что армия РФ изменила тактику террора города.".