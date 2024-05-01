Працювала у Харкові на Соловйова та Скабєєву – СБУ спіймала зрадницю
У СБУ заявили, що затримали в Харкові колаборантку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоу провідних російських пропагандистів – Скабєєвої та Соловйова.
“Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів рф по критичній інфраструктурі Харкова. Затримана готувала такі “інформаційні довідки”, які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. Надалі її повідомлення “розганяли” в сюжетах рупорів кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова“, – повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, на росіян харків’янка працювала через посередника – так званого “військкора” РФ. А той координував свої дії із військовою розвідкою країни-агресора. У СБУ стверджують, що на свого “зв’язкового” жінка вийшла сама – через заборонену в Україні соцмережу “ВКонтакті” та запропонувала допомогу у війні проти України.
“Після отримання відомостей російський “військкор” передавав їх модераторам центральних телеканалів рф або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або “втемну” випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих” — зазначили у СБУ.
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Під час обшуків у квартирі жінки виявили мобільний з листуванням, яке доводить її роботу на РФ. Їй повідомили про підозру за двома статтями КК: колабораціонізм та виправдання агресії РФ проти України. Нині харків’янка у СІЗО. Їй загрожує до 12 років провести за ґратами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, предательница, СБУ, Скабеева, соловьев;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СБУ заявили, що затримали в Харкові колаборантку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоу провідних російських пропагандистів – Скабєєвої та Соловйова".