«Коли є правда, чи немає» – Скабєєва вчить молодь РФ «говорити» про Харківщину

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва проговорилася, як в РФ працює інформація. Як приклад, вона наводить удари по Харківській області. І зазначає, що «неважливо як був завданий удар, важливо – яке відношення до нього сформувати».

Відео «спічу» Скабєєвої на форумі «Інформаційний фронт» у Калузі опублікував російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров у своєму телеграм-каналі.

«Бідолашній Скабєєвой, ймовірно, вже начистили за нього рильце. Але тут вона чесно зізнається в тому, що російська пропаганда бреше абсолютно все від першого до останнього слова. Таке їй не слід було видавати навіть під тортурами. Тим не менш, на відео Скабєєва бадьоро щебече, пояснюючи ватняному молодняку, як саме треба брехати, щоб обдурювати російський плебс», – пише Невзоров.

Зокрема на відео, російська пропагандистка пояснює молоді як «подавати інформацію».

«Не до кінця має значення, що саме відбувається. Зверніть увагу, відбуватися може одна й та сама подія, але інтерпретація цієї події має значення. Це те, що у сучасному світі, напевно, прийнято називати епохою постправди, коли є правда чи, можливо, правди немає. Ну, тобто не важливо, що було завдано удару. Ну як, важливо, але не в цьому сакраментальне значення. Важливо, яке саме ми з вами чи вони для нас сформують ставлення до цього удару. Їхня інтерпретація: наш удар по Харківській області, прояв агресії. Для нас все те, що ми зараз робимо в Харківській області, це створення санітарної зони. І якщо ми з вами вважаємо себе патріотами, то краще ставитись до державної точки зору та працювати на державу. Це теж хтось назве напевно пропагандою, але це буде пропаганда здорового глузду, пропаганда інтересів твоєї країни, хай навіть агресивне нав’язування інтересів твоєї країни. Об’єктивної інформації немає. Є лише інформація, за яку, на жаль, хтось заплатив. Є лише інформація, яка переслідує, а на превеликий жаль, чиїсь цілі. Пропаганда як така не працює», – сказала Скабєєва.