“Санітарна зона” РФ на Харківщині: Портников пояснив, чому це алогічно

Придворні журналісти РФ запитали Путіна після його “виборів” про те, чи потрібно окупувати Харківську область, щоб “убезпечити” Бєлгородську. Український журналіст Віталій Портников вважає, що у відповіді диктатор раптово дав нове трактування всієї історії своєї країни.

“Історія з “санітарними зонами”, які мають убезпечити росіян від рейдів та обстрілів, алогічна вже за своєю суттю, – написав Портников в авторській колонці для “Радіо Свобода”. – Алогічна навіть з погляду агресора. Тому що якщо агресор завойовує територію, яка повинна убезпечити населення Росії, а потім приєднує цю територію до самої Росії, то він, таким чином, прирікає себе на завоювання нової “санітарної зони”.

Якщо міркувати в такій логіці, то, на думку Портникова, можна дійти до “санітарної зони” від Лісабона до Владивостока”. При цьому саме так міркував не лише Путін, а і його “попередники на російському троні”.

“Звичайно, хтось може сказати, що Путіну потрібні не “санітарні зони”, а санітари. Але, якщо замислитися, а чи такий він екстравагантний у своїх намірах? Хіба вся історія Росії – це не історія “санітарних зон”? Щоб убезпечити Москву, спалювали Рязань і Твер, щоб убезпечити спалену Твер, завойовували та руйнували Смоленськ, щоб убезпечити Смоленськ, ділили Річ Посполиту, щоб убезпечити приєднані території, відправляли війська на Львів і Тернопіль – так і довідправлялися до краху імперії. Після чого все спочатку: спорудили нові “санітарні зони” після окупації територій, що відкололися, знову все втратили та, нарешті, знову зрозуміли, як виправити “найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття”. Нові “санітарні зони”! Кличте санітарів!” – прокоментував журналіст.

Він вважає, що Путін мимоволі подарував світові нове прочитання російської історії та географії. Країна-агресорка створена не з регіонів, а із “санітарних зон”.

“Щоб убезпечити одне, потрібно завоювати та зруйнувати наступне – і так по безглуздому кільцю ось уже скільки похмурих століть поспіль! Чи дивно, що обиватель відчуває себе в безпеці тільки всередині кільця – Садового кільця, тому що вже поза його периметром він опиняється в “санітарній” зоні” будинків, що підривають за нагоди. Але якщо сприймати всю решту території Росії як “санітарну зону” Кремля і Рубльово-Успенського шосе, то слід визнати, що Путіну вдалося побудувати справді ідеальну державу – і його заслуги в облаштуванні “санітарних зон” навколо цієї держави ще недостатньо оцінені вдячними виборцями”, – зазначив Портников.