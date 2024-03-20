«Санитарная зона» РФ на Харьковщине: Портников пояснил, почему это алогично
Придворные журналисты РФ спросили Путина после его «выборов» о том, нужно ли оккупировать Харьковскую область, чтобы «обезопасить» Белгородскую. Украинский журналист Виталий Портников считает, что в ответе диктатор внезапно дал новую трактовку всей истории своей страны.
«История с «санитарными зонами», которые должны обезопасить россиян от рейдов и обстрелов, алогична уже по самой своей сути, — написал Портников в авторской колонке для «Радио Свобода». — Алогична даже с точки зрения агрессора. Потому что если агрессор завоевывает территорию, которая должна обезопасить население России, а затем присоединяет эту территорию к самой России, то он, таким образом, обрекает себя на завоевание новой «санитарной зоны».
Если рассуждать в такой логике, то, по мнению Портникова, можно дойти до «санитарной зоны» от Лиссабона до Владивостока» При этом именно так рассуждал не только Путин, но и его «предшественники на российском троне».
«Конечно, кто-то может сказать, что Путину нужны не «санитарные зоны», а санитары. Но, если призадуматься, а так ли уж он экстравагантен в своих намерениях? Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? Чтобы обезопасить Москву, сжигали Рязань и Тверь. Чтобы обезопасить сожженную Тверь, завоевывали и разрушали Смоленск. Чтобы обезопасить Смоленск, делили Речь Посполитую. Чтобы обезопасить присоединенные территории, отправляли войска на Львов и Тернополь – так и доотправлялись до краха империи, после чего начали все сначала, соорудили новые «санитарные зоны» после оккупации отколовшихся было территорий, опять все потеряли и, наконец-то, вновь поняли, как исправить «крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века». Новые «санитарные зоны»! Зовите санитаров!» — прокомментировал журналист.
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Он считает, что Путин невольно подарил миру новое прочтение российской истории и географии. Страна-агрессор создана не из регионов, а из «санитарных зон».
«Чтобы обезопасить одно, нужно завоевать и разрушить следующее – и так по бессмысленному кольцу вот уже сколько унылых столетий подряд! Удивительно ли, что обыватель ощущает себя в безопасности только внутри кольца – Садового кольца, потому что уже вне его периметра он оказывается в «санитарной зоне» взрываемых по случаю домов. Но если воспринимать всю остальную территорию России как «санитарную зону» Кремля и Рублево-Успенского шоссе, то следует признать, что Путину удалось построить действительно идеальное государство – и его заслуги в обустройстве «санитарных зон» вокруг этого государства еще недостаточно оценены благодарными избирателями», — отметил Портников.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, история, Портніков, Путин;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Придворные журналисты РФ спросили Путина после его «выборов» о том, нужно ли оккупировать Харьковскую область, чтобы «обезопасить» Белгородскую. Украинский журналист Виталий Портников считает, что в ответе диктатор внезапно дал новую трактовку всей истории своей страны".