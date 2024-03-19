ISW отметил изменения в сводках Минобороны РФ в связи с рейдами добровольцев
Рейды через границу, которые совершают ЛСР, РДК и «Сибирский батальон», заставили МО РФ добавить новое направление в свои сводки, сообщил Институт изучения войны (ISW).
«Министерство обороны России недавно добавило в свой ежедневный ситуационный отчет раздел, посвященный «белгородскому направлению», что свидетельствует об обеспокоенности российского МО относительно того, как долго будут продолжаться эти трансграничные рейды», — сообщил ISW в актуальной сводке.
Аналитики отметили, что в прошлом году рейды легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» через границу были «более ограниченными», чем нынешние. В данный момент российские источники заявляют, что добровольцы проводят «ограниченные наземные атаки» в районе Сподарюшино и Козинки в Белгородской области. Сибирский батальон тем временем опубликовал фото, на которой якобы показаны добровольческие силы, действующие в Козинке (геолокация фото пока не подтверждена).
Аналитики Института изучения войны отметили еще одну тенденцию, характерную для официальной российской позиции относительно рейдов. Путин, а за ним и его миньоны признали, что атакуют приграничье российские граждане, а не «украинские силы».
«Путин заявил 18 марта, что «четыре группы предателей» (вероятно, имея в виду «Русский добровольческий корпус» (РДК), легион «Свобода России» (ЛСР), «Сибирский батальон» и ичкерийских добровольцев) проводят трансграничные рейды в Россию и намекнул, что Россия казнит предателей… Ранее Путин обвинил «украинские силы» в проведении трансграничных рейдов с 12 по 15 марта. Российские военные блогеры похвалили Путина и согласились с тем, что российских «предателей» необходимо «уничтожить», несмотря на то, что ранее они также утверждали, что «украинские силы» проводили рейды в Белгородскую и Курскую области», — сообщили в ISW.
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Также на фоне боевых действий в приграничье Белгородской области в РФ начали поднимать тему «санитарной зоны» в Украине. В частности придворные «СМИ» спросили Путина, нужно ли оккупировать Харьковскую область, чтобы обеспечить безопасность Белгородщины. Отвечая на вопрос, российский диктатор заявил, что «не исключает» идею создания в ответ демилитаризованной «санитарной зоны» на подконтрольных Украине территориях». При этом он не захотел вдаваться в детали и обсуждать «глубину» такой зоны.
«Путин ранее подчеркивал идею создания демилитаризованной зоны, которая выведет Россию и оккупированную Россией Украину из зоны досягаемости как украинского, так и западного оружия. Эта цель недостижима, пока Украина остается независимой и имеет хоть какую-то способность сражаться», — подчеркнули в Институте изучения войны.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: isw, война, граница, легион свобода россии, Путин, рейд, Русский Добровольческий Корпус;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рейды через границу, которые совершают ЛСР, РДК и «Сибирский батальон», заставили МО РФ добавить новое направление в свои сводки, сообщил Институт изучения войны (ISW)".