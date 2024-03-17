Легион «Свобода России» взял под контроль Горьковский и вывесил флаги (видео)

Поселок Горьковский Белгородской области, который находится в 1.5 км от границы с Харьковской областью, находится под контролем российских освободительных сил, заявили бойцы легиона «Свобода России» в своем телеграмм-канале.

«Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами! P.S. специально для путинских пропагандистов кратко описиваем: по приказу кураторов Запада, на деньги их налогоплательщиков, построили село в Чернобыле, которое один в один похоже на поселок Горьковский Белгородской области», — поиронизировали добровольцы.

Напомним, ранее, во время рейда вглубь РФ, добровольцы «Сибирского батальона» зашли в поселок Горьковское Белгородской области и захватили там здание местной администрации.

Напомним, 12 марта российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ, заявили о прорыве границы с РФ и о том, что «идут на выборы» (имея в виду так называемые «выборы» Путина). В течение двух суток ситуация в приграничных регионах России оставалась напряженной: курский и белгородский губернаторы исправно информировали об обстрелах, налетах БПЛА, работе ПВО и объявленной ракетной опасности. Институт изучения войны продемонстрировал места, где добровольцы пересекли границу. А украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что прорыва границы россияне ожидали, но не там, куда пришелся основной удар.

«СВО здорового человека» и уничтожение российских военных объектов пообещал в городах Белгород и Курск боец добровольческого легиона «Свобода России» Алексей Барановский. Он также анонсировал демилитаризацию Белгорода и Курска.

Институт изучения войны (ISW) считает, что рейды с территории Украины в приграничные регионы России, вероятно, заставят Кремль выбирать между репутационными и ресурсными потерями при реагировании на вторжения.

16 марта утро в российском Белгороде началось со взрывов. В сети публикуют видео и фото пожаров и воронок в асфальте.