Взрывы и пожары в Белгороде: масштабную атаку анонсировали добровольцы (видео)

Утро в российском Белгороде началось со взрывов. В сети публикуют видео и фото пожаров и воронок в асфальте.

Накануне «массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях» анонсировали в своих Telegram-каналах легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон.

Добровольцы вечером 15 марта вновь объявляли гуманитарный коридор для выезда гражданских с этих территорий. Он должен был действовать до 7 утра по московскому времени.

«В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей мы снова призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской областей. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!» — писали на страницах добробатов.

В Минобороны РФ сообщили, что около 8:00 российская ПВО якобы уничтожила в воздухе над Белгородской областью восемь снарядов системы RM-70 «Вампир», спустя полчаса — два БпЛА, а около 9:00 — еще один дрон.

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По данным губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова, якобы погибли два человека. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. В гаражном кооперативе погибла женщина. Еще трое человек, в том числе сын погибшей, получили ранения.