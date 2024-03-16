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Взрывы и пожары в Белгороде: масштабную атаку анонсировали добровольцы (видео)

Мир 09:26   16.03.2024
Елена Нагорная
Взрывы и пожары в Белгороде: масштабную атаку анонсировали добровольцы (видео) Фото: Вячеслав Гладков

Утро в российском Белгороде началось со взрывов. В сети публикуют видео и фото пожаров и воронок в асфальте.

Накануне «массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях» анонсировали в своих Telegram-каналах легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон.

Добровольцы вечером 15 марта вновь объявляли гуманитарный коридор для выезда гражданских с этих территорий. Он должен был действовать до 7 утра по московскому времени.

«В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей мы снова призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской областей. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!» — писали на страницах добробатов.

В Минобороны РФ сообщили, что около 8:00 российская ПВО якобы уничтожила в воздухе над Белгородской областью восемь снарядов системы RM-70 «Вампир», спустя полчаса — два БпЛА, а около 9:00 — еще один дрон.

Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика

По данным губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова, якобы погибли два человека. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. В гаражном кооперативе погибла женщина. Еще трое человек, в том числе сын погибшей, получили ранения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро в российском Белгороде началось со взрывов".