Взрывы и пожары в Белгороде: масштабную атаку анонсировали добровольцы (видео)
Утро в российском Белгороде началось со взрывов. В сети публикуют видео и фото пожаров и воронок в асфальте.
Накануне «массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях» анонсировали в своих Telegram-каналах легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон.
Добровольцы вечером 15 марта вновь объявляли гуманитарный коридор для выезда гражданских с этих территорий. Он должен был действовать до 7 утра по московскому времени.
«В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей мы снова призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской областей. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!» — писали на страницах добробатов.
В Минобороны РФ сообщили, что около 8:00 российская ПВО якобы уничтожила в воздухе над Белгородской областью восемь снарядов системы RM-70 «Вампир», спустя полчаса — два БпЛА, а около 9:00 — еще один дрон.
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По данным губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова, якобы погибли два человека. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. В гаражном кооперативе погибла женщина. Еще трое человек, в том числе сын погибшей, получили ранения.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, взрывы, добровольцы, пожары, РДК, рф, свобода россии;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 09:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро в российском Белгороде началось со взрывов".