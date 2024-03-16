Вибухи та пожежі в Бєлгороді: масовану атаку анонсували добровольці (відео)

Ранок у російському Бєлгороді розпочався з вибухів. У мережі публікують відео та фото пожеж та вирв в асфальті.

Напередодні “масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській областях” анонсували у своїх телеграм-каналах легіон “Свобода Росії”, Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон.

Добровольці ввечері 15 березня знову оголошували гуманітарний коридор для виїзду цивільних із цих територій. Він мав діяти до 7-ї ранку за московським часом.

“У зв’язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей ми знову закликаємо до термінової евакуації мешканців Бєлгородської та Курської областей. Збережіть свої життя та життя ваших дітей!” – писали на сторінках добробатів.

У Міноборони РФ повідомили, що близько 8:00 російська ППО нібито знищила у повітрі над Бєлгородською областю вісім снарядів системи RM-70 «Вампір», за пів години – два БпЛА, а близько 9:00 – ще один дрон.

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За даними губернатора Бєлгородщини В’ячеслава Гладкова, нібито загинули двоє людей. Чоловік їхав за кермом вантажівки, коли в неї влучив снаряд, після чого машина врізалася в пасажирський автобус. У гаражному кооперативі загинула жінка. Ще троє людей, зокрема син загиблої, отримали поранення.