Бойцы «Сибирского батальона» захватили админздание под Белгородом
Во время рейда вглубь РФ добровольцы «Сибирского батальона» зашли в поселок Горьковское Белгородской области и захватили там здание местной администрации.
Об этом они сообщили на своей странице в телеграмм.
«Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации», — отрапортовали добровольцы.
Напомним, 12 марта российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ, заявили о прорыве границы с РФ и о том, что «идут на выборы» (имея в виду так называемые «выборы» Путина). В течение двух суток ситуация в приграничных регионах России оставалась напряженной: курский и белгородский губернаторы исправно информировали об обстрелах, налетах БПЛА, работе ПВО и объявленной ракетной опасности. Институт изучения войны продемонстрировал места, где добровольцы пересекли границу. А украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что прорыва границы россияне ожидали, но не там, куда пришелся основной удар.
«СВО здорового человека» и уничтожение российских военных объектов пообещал в городах Белгород и Курск боец добровольческого легиона «Свобода России» Алексей Барановский. Он также анонсировал демилитаризацию Белгорода и Курска.
Институт изучения войны (ISW) считает, что рейды с территории Украины в приграничные регионы России, вероятно, заставят Кремль выбирать между репутационными и ресурсными потерями при реагировании на вторжения.
16 марта утро в российском Белгороде началось со взрывов. В сети публикуют видео и фото пожаров и воронок в асфальте.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, белгородская область, война, добровольцы, здание администрации, рейд добровольцев, рф, Сибирский батальон;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 11:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время рейда вглубь РФ добровольцы «Сибирского батальона» зашли в поселок Горьковское Белгородской области и захватили там здание местной администрации.".