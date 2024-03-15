Рейд добровольцев заставит Кремль выбирать между двумя видами потерь — ISW

Институт изучения войны (ISW) проанализировал возможные последствия рейда добровольцев легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона» через границу РФ, а также — изменения в реакции на события российских «военкоров».

«Продолжающиеся ограниченные рейды с территории Украины в приграничные регионы России, вероятно, заставят Кремль выбирать между репутационными и ресурсными потерями при реагировании на вторжения», — считают аналитики ISW.

Они отметили, что российские источники сейчас активно распространяют сообщения своего министерства обороны о продолжающихся, но якобы полностью отраженных атаках на границе — в районе Теткино Курской области и Сподарюшино — Белгородской.

«Военные блогеры утверждали, что эти вероятные силы РДК и ЛСР вечером совершили посадку вертолета на малой высоте возле Козинки и что российские войска продолжали обороняться от вторжения», — отметили в ISW.

Российские так называемые «военкоры» на фоне происходящего возмущались тем, что армия РФ в 2022 году бежала аж до госграницы, сделав уязвимыми для атак собственные территории, а также — ныли о необходимости «отодвинуть» украинские войска «на 40 км от российской границы». Среди «рационализаторских предложений» были также: установить баррикады в приграничных населенных пунктах, чтобы предотвратить вторжения ДРГ из Украины. Несмотря на все эти возмущения и идеи, Институт изучения войны отметил изменение самого тона сообщений «военкоров». Они явно утратили остатки смелости и не рискуют более лично критиковать российское командование и политическое руководство.

«Кремль расправился с жалобами российского информационного пространства на МО, активно подвергая цензуре некоторых маргинальных и экстремистских военных блогеров посредством арестов или других мер, поощряя самоцензуру и подчинение среди оставшихся военных блогеров, а также расформировав «Группу Вагнера» после восстания, — констатировали в Институте изучения войны. — Реакция российских военных блогеров на пограничный рейд в марте 2024 года пока относительно нейтральна по сравнению с реакцией на предыдущие пограничные рейды, что указывает на то, что усилия Кремля по прямой и косвенной цензуре ультранационалистического сообщества умерили готовность военных блогеров публично реагировать на военные неудачи. Военные блогеры, раскритиковавшие реакцию России 12–14 марта, не возлагали вину непосредственно на МО, Шойгу, Герасимова или других видных военных деятелей по имени, званию или эпитетам, а вместо этого писали в пассивном залоге или обвиняли неопределенного «кого-то».

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Аналитики Института изучения войны считают: даже такая «усеченная» критика подчеркивает существующую дилемму Кремля: руководство РФ вынуждено балансировать между «репутационными издержками» при подобных рейдах через границу и «ресурсными издержками», которые потребуются, чтобы лучше прикрыть границу.

«Россия ранее направила Росгвардию и некоторые элементы чеченского спецназа «Ахмат» для обеспечения безопасности границ после трансграничных вторжений в мае 2023 года, не оказав существенного влияния на ее военные операции в Украине, и вполне могла бы сделать тот же выбор сейчас», — считают в ISW.