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Синегубов рассказал, отразился ли на Харьковщине рейд добровольцев в РФ

Общество 18:08   14.03.2024
Елена Нагорная
Синегубов рассказал, отразился ли на Харьковщине рейд добровольцев в РФ Фото: соцсети

Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал, отразились ли на обстановке на Харьковщине операции российских добровольческих формирований в приграничной Белгородской области.

На пресс-конференции начальник ХОВА отметил, что комментировать поражение каких-то объектов на территории РФ не может, а характер и интенсивность штурмовых действий противника на Купянско-Лиманском направлении не изменились.

«На днях было фактически полное затишье, дальше они сейчас снова возобновились. Мы это связываем с тем, что там проходят ротацию и восстановление подразделения оккупантов, которые просто теряют в результате эффективной работы наших Вооруженных сил свою боеспособность», — сказал Синегубов.

Он также ответил, не наблюдается ли стягивание вражеских подразделений к границе РФ с Харьковщиной с севера.

«По поводу возможной концентрации войск на севере нашей территории на Белгородском направлении, то мы такую концентрацию пока не наблюдаем, даже в связи с активностью их внутренних определенных историй», — добавил начальник ХОВА.

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Напомним, накануне американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские добровольцы заходили на Белгородщину с Харьковщины. РДК и легион «Свобода России» анонсировали демилитаризацию Белгорода и Курска.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал, отразились ли на обстановке на Харьковщине операции российских добровольческих формирований в приграничной Белгородской области".