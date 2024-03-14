Синегубов рассказал, отразился ли на Харьковщине рейд добровольцев в РФ
Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал, отразились ли на обстановке на Харьковщине операции российских добровольческих формирований в приграничной Белгородской области.
На пресс-конференции начальник ХОВА отметил, что комментировать поражение каких-то объектов на территории РФ не может, а характер и интенсивность штурмовых действий противника на Купянско-Лиманском направлении не изменились.
«На днях было фактически полное затишье, дальше они сейчас снова возобновились. Мы это связываем с тем, что там проходят ротацию и восстановление подразделения оккупантов, которые просто теряют в результате эффективной работы наших Вооруженных сил свою боеспособность», — сказал Синегубов.
Он также ответил, не наблюдается ли стягивание вражеских подразделений к границе РФ с Харьковщиной с севера.
«По поводу возможной концентрации войск на севере нашей территории на Белгородском направлении, то мы такую концентрацию пока не наблюдаем, даже в связи с активностью их внутренних определенных историй», — добавил начальник ХОВА.
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Напомним, накануне американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские добровольцы заходили на Белгородщину с Харьковщины. РДК и легион «Свобода России» анонсировали демилитаризацию Белгорода и Курска.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бєлгород, Белгород, граница, добровольцы, обстановка, РДК, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 18:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал, отразились ли на обстановке на Харьковщине операции российских добровольческих формирований в приграничной Белгородской области".