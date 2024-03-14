Синєгубов розповів, чи позначився на Харківщині рейд добровольців у РФ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував, чи позначились на ситуації на Харківщині операції російських добровольчих формувань у прикордонній Бєлгородській області.
На пресконференції начальник ХОВА зазначив, що коментувати ураження якихось об’єктів на території РФ не може, а характер та інтенсивність штурмових дій супротивника на Куп’янсько-Лиманському напрямку не змінилися.
“Днями було фактично повне затишшя, далі вони наразі знову відновилися. Ми це пов’язуємо з тим, що там проходять ротацію та відновлення підрозділи окупантів, які просто втрачають внаслідок ефективної роботи наших Збройних сил свою боєздатність”, – сказав Синєгубов.
Він також відповів, чи не спостерігається стягування ворожих підрозділів до кордону РФ із Харківщиною з півночі.
“З приводу можливої концентрації військ на півночі нашої території на Бєлгородському напрямку, то ми такої концентрації наразі не спостерігаємо навіть у зв’язку з активністю їхніх внутрішніх певних історій”, – додав начальник ХОВА.
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Нагадаємо, напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські добровольці заходили на Бєлгородщину з Харківщини. РДК і легіон “Свобода Росії” анонсували демілітаризацію Бєлгорода та Курська.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Бєлгород, граница, добровольцы, обстановка, РДК, рф, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 18:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував, чи позначились на ситуації на Харківщині операції російських добровольчих формувань у прикордонній Бєлгородській області.".