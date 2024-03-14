Чи очікувати харків’янам загострення в дні виборів у РФ – відповідь Синєгубова

Сили оборони України готові до будь-яких викликів у дні виборів президента РФ 15-17 березня, сказав журналістам на пресконференції начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання щодо можливого загострення оперативної обстановки.

“З приводу загострення, чого чекати. Ну, дійсно, чекати, напевно, перепризначення. А щодо викликів можливих, які всі будуть, я переконую, що всі наші Сили оборони, включаючи Збройні сили, вони готові до будь-яких викликів з того боку”, – сказав очільник ХОВА.