Чи очікувати харків’янам загострення в дні виборів у РФ – відповідь Синєгубова
Фото: Василь Голосний
Сили оборони України готові до будь-яких викликів у дні виборів президента РФ 15-17 березня, сказав журналістам на пресконференції начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання щодо можливого загострення оперативної обстановки.
“З приводу загострення, чого чекати. Ну, дійсно, чекати, напевно, перепризначення. А щодо викликів можливих, які всі будуть, я переконую, що всі наші Сили оборони, включаючи Збройні сили, вони готові до будь-яких викликів з того боку”, – сказав очільник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выборы, обстановка, обстрение, рф, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони України готові до будь-яких викликів у дні виборів президента РФ 15-17 березня".