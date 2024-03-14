Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари
Вночі росіяни безпілотниками масовано атакували теле- та радіоінфраструктуру Харківщини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів вже відновили. Усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни», – зазначив Синєгубов.
Він також не виключає, що окупанти можуть завдати повторні удари.
«Звертаємося до жителів Харківщини: довіряйте офіційним джерелам інформації!», – закликав Синєгубов.
Нагадаємо, вночі Харківщина пережила безпрецедентний за масштабом наліт “шахедів”. Безпілотники вдарили по Харкову, Ізюму, Куп’янську, Лозовій, Великому Бурлуку та Кегичівці. Цілили по телевізійній інфраструктурі, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, БПЛА, радио, сінєгубов, тв, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі росіяни безпілотниками масовано атакували теле- та радіоінфраструктуру Харківщини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".