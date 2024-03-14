Live
  • Чт 14.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.79
  • EUR 42.42

Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари

Події 12:50   14.03.2024
Вікторія Яковенко
Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари

Вночі росіяни безпілотниками масовано атакували теле- та радіоінфраструктуру Харківщини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів вже відновили. Усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни», – зазначив Синєгубов.

Він також не виключає, що окупанти можуть завдати повторні удари.

«Звертаємося до жителів Харківщини: довіряйте офіційним джерелам інформації!», – закликав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі Харківщина пережила безпрецедентний за масштабом наліт “шахедів”. Безпілотники вдарили по Харкову, Ізюму, Куп’янську, Лозовій, Великому Бурлуку та Кегичівці. Цілили по телевізійній інфраструктурі, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 14.03: масова атака БПЛА по області та удар С-300
Головні новини Харкова 14.03: масова атака БПЛА по області та удар С-300
14.03.2024, 13:20
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
16.02.2024, 20:47
Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото)
Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото)
14.03.2024, 13:06
Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари
Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари
14.03.2024, 12:50
У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях
У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях
14.03.2024, 12:43

Новини за темою:

05:38
Уночі в районі приватних будинків у центрі Харкова впав “шахед” – Терехов
19:27
Росіяни тричі атакували позиції ЗСУ біля Синьківки та Кислівки – Генштаб
19:52
Росіяни тричі атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
19:34
6 разів атакувала РФ позиції ЗСУ біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
22:07
В Одесі рятувальники відкопали мати з немовлям, вже 8 загиблих через удар БпЛА

Ви читали новину: «Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі росіяни безпілотниками масовано атакували теле- та радіоінфраструктуру Харківщини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".